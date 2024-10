É falso que WhatsApp esteja pagando indenização por vazamento de dados

A publicação compartilha um trecho do programa Encontro, então apresentado por Fátima Bernardes. Ela conversa com a jornalista Luiza Tenente sobre os destaques do g1, o portal de notícias da Globo. "O assunto de hoje é sobre os R$ 30 mil de indenização do WhatsApp. Por uma falha de segurança, a empresa afirma que vazou os dados de mais de 200 milhões de brasileiros", diz a voz atribuída à repórter.

"Notícias. Empresa informa que o resgate está disponivel até o dia de hoje", diz um texto exibido ao longo da reportagem, que mostra ao final um suposto passo a passo "testado pelo g1" para resgatar o valor.

Por que é falso

Assessoria diz que o vídeo é falso. Além disso, ao UOL Confere, a empresa afirmou que "o WhatsApp conta com criptografia de ponta a ponta por padrão, ou seja, tudo o que os usuários compartilham com seus amigos e familiares fica só entre eles. Isto significa que essas conversas são privadas, e que o WhatsApp não pode ler, ouvir ou ver os conteúdos trocados pelos usuários dentro do aplicativo".

Voz de repórter foi manipulada digitalmente. Ao submeter o vídeo para a análise do TrueMedia, especializado em identificar alterações neste tipo de conteúdo, a ferramenta indicou que há "evidências substanciais de manipulação" (aqui e abaixo).