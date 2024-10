É falso que Lulu Santos teve show vazio por causa de apoio a Lula e Boulos

Por que é falso

Um dos vídeos foi retirado das redes do canal Multishow. As imagens mostram, na verdade, os bastidores antes do cantor entrar no palco Sunset do Rock in Rio para participar do show "Para sempre Pop". Veja abaixo:

Show aconteceu em 21 de setembro de 2024. Também há registros nas redes sociais do Rock in Rio do cantor se apresentando ao lado de Luísa Sonza. O show "Pra sempre Pop" contou ainda com Duda Beat, Glória Groove, Ivete Sangalo, Jão e Ludmilla.



Vídeo publicado no Instagram de Lulu Santos mostra cantor interagindo com público. Veja abaixo: