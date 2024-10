Príncipe Harry não chamou Lula de 'deus brasileiro'

"Lula foi um ídolo da minha avó. Ela sempre dizia que ele era um homem muito justo", continua o narrador, atribuindo a fala ao príncipe, como se ele se referisse à rainha Elizabeth II.

Por que é falso

Imagens são de premiação; áudio foi substituído. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o príncipe britânico discursou na cerimônia anual de premiação do WellChild Awards, como se nota pela placa localizada no púlpito (aqui e abaixo). O evento foi realizado em 30 de setembro em Londres, como divulgado pela imprensa local (aqui, aqui e aqui, em inglês). Desde 2007, o Duque de Sussex é patrono da instituição, que cuida de crianças com doenças graves (aqui, em inglês).

Príncipe não mencionou Lula em discurso. Em momento algum Harry faz qualquer menção a Lula ou ao Brasil em sua fala durante a cerimônia. O Duque de Sussex falou dos desafios dos profissionais da instituição em manter a positividade, disse admirar o cuidado e a dedicação dos pais e parentes das crianças atendidas e deixou uma mensagem de alegria a todos os presentes ao evento. A peça desinformativa usa uma dublagem que não corresponde à fala de Harry.

Não há registro de que Harry tenha chamado Lula de "deus". Em busca no Google, tanto com termos em português (aqui) como em inglês (aqui), não há qualquer menção na grande imprensa nacional e internacional sobre eventual elogio do Duque de Sussex ao presidente do Brasil.