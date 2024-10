Nicolás Maduro não afirmou, em pronunciamento na TV, que Lula morreu

Por que é falso

Falas são de Tarek William Saab, não de Maduro. "Para mim, Lula foi cooptado na prisão. Esta é a minha teoria. Não é o mesmo que fundou o PT, que fundou e uniu os movimentos trabalhadores no Brasil. Não é o mesmo nem no seu físico, nem como se expressa", disse o procurador-geral do MP da Venezuela em entrevista ao canal Globovisión, em 13 de outubro. Além disso, afirmou que o presidente brasileiro se tornou "porta-voz" da "esquerda cooptada pela CIA", a agência de inteligência dos Estados Unidos, assim como o presidente chileno, Gabriel Boric (aqui).

Declarações não representam posição do governo. Em comunicado divulgado em 15 de outubro, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que as falas de Saab não representam a posição do governo de Maduro, sendo de "caráter personalíssimo" (aqui).

Viralização. Nesta quarta-feira (23), um dos posts com a desinformação registrava mais de 17 mil visualizações no Instagram.

