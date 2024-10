É falso que Lula tenha sido nomeado líder do Hezbollah ao usar lenço

Em uma das versões compartilhadas, sobreposto ao vídeo, pode-se ler: "Lula é aceito como novo líder do Hezbollah! Façam chegar ao conhecimento dos israelenses!."

No Facebook, um post traz o seguinte texto: "Lula é aceito como novo líder do Hezbollah! Sempre do lado errado da história; bandidos, contra família ... Façam chegar ao conhecimento dos israelenses!"

Por que é falso

Vídeo foi gravado antes da morte do líder do Hezbollah. As imagens originais foram divulgadas pelo empresário brasileiro de origem libanesa Issam Sidom. Ele mostra um evento não oficial da agenda do presidente, ocorrido em 29 de junho em São Paulo, em que Lula coloca uma vestimenta da cultura do Líbano, sem cunho político ou religioso (aqui). O chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, sofreu um ataque israelense e foi dado como morto no dia 27 de setembro, nos subúrbios ao sul de Beirute, no Líbano (aqui).

Post desinformativo manteve assinatura do perfil do empresário. Ao visualizar o vídeo, é possível ver o endereço do perfil de Issam Sidom, chegando-se, assim, à publicação original (aqui). A palavra Alyah, que se lê na camiseta de um dos homens, é o nome da loja do empresário.

Sidom afirma que lenço faz parte da cultura do Líbano. Em entrevista ao UOL Confere, o empresário e dono de uma loja especializada em doces libaneses, na capital paulista, explicou que a gravação aconteceu em junho deste ano ao fazer uma entrega a um cliente especial, cujo nome não informou, em um evento com Lula e Haddad. "Todo brasileiro quando vai para Dubai tira foto com o keffiyeh nas dunas, independente da religião, pode ser católico ou judeu. É folclórico. Meu pai usa isso e não é terrorista. Eu uso, não sou terrorista, meus clientes usam e não são terroristas. Se eu encontrasse o [ex-presidente Jair] Bolsonaro, faria questão de colocar o keffieh nele também", afirmou.