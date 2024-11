Não existe dado de que 97% das denúncias de violência doméstica são falsas

O que diz o post

A publicação usa um recorte do comentário da advogada Jamily Wenceslau no programa Linha de Frente, da Jovem Pan News, exibido em outubro de 2022, em que ela diz que "quase 97% de todos os registros de ocorrência" por violência doméstica são de falsas acusações. Como fonte do dado, ela cita "um conselheiro do CNJ", sem nomeá-lo.

O vídeo é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Maria da Penha as falsas acusações em massa no Brasil".

Por que é insustentável

Dado não existe. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, não existem dados específicos sobre falsa comunicação de violência doméstica. Os dados disponíveis atualmente dizem respeito apenas à falsa comunicação de crime, sem discriminação de qual tipo (aqui).

Processos arquivados ou absolvições. No vídeo, a mulher diz que as falsas acusações seriam os processos arquivados ou em que o acusado foi absolvido. Esses dados também não estão disponíveis. No CNJ, é possível consultar os processos "baixados", mas eles também incluem decisões transitadas em julgado, e processos remetidos a outros órgãos e instâncias. Além disso, também não é possível saber o motivo do arquivamento.