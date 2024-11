Natália Bonavides não pretende legalizar furto e roubo de celulares ou fios

Em seguida, o post mostra uma busca pelo PL 4540/2021 no site da Câmara dos Deputados, e afirma que o projeto beneficiaria criminosos que furtam fios na cidade de Natal. "Esses bandidos seriam diretamente beneficiados por esse projeto de lei em que a Natália Bonavides mente ao dizer que não é autora", afirma.

Por que é falso

PL 4540/2021 não propõe legalizar roubo e furto de celular ou fio. O projeto fala sobre crimes cometidos por pessoas em situação de fome ou miséria. Para isso, cria as categorias de "furto por necessidade" e "furto por insignificância" (aqui).

Furto por necessidade, para saciar fome ou necessidade básica. De acordo com o texto, seria enquadrada nessa categoria a situação em que a subtração ocorreu para saciar a fome ou necessidade básica imediata da pessoa ou sua família (aqui). No Direito Penal, isso é chamado também de "furto famélico".

Furto insignificante, quando o objeto subtraído tiver pouco valor. O projeto propõe a substituição da pena de reclusão por uma pena restritiva de direitos nesse caso, ou pena de multa. O princípio da insignificância ou bagatela é uma interpretação aplicada no Direito Penal (aqui e aqui).

TRE-RN concedeu direito de resposta a Natália Bonavides. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte entendeu que a então candidata foi alvo de "mensagem sabidamente inverídica" veiculada pela propaganda do opositor Paulinho Freire (aqui).