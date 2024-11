É falso vídeo em que Vini Jr reage com xingamentos sobre Bola de Ouro

Conteúdo é compartilhado com a seguinte legenda: "Vini Jr mandou a Fifa e o Rodri tomarem no ..."

Por que é falso

Áudio do vídeo foi manipulado por IA. A voz do jogador está mecanizada e o som não tem modulações. Ao submeter o conteúdo ao TrueMedia.org, detector de fake news online, a ferramenta sinalizou que há substanciais evidências de que o áudio foi criado por inteligência artificial (aqui).

Imagens originais são de uma entrevista de 2021. Por meio de uma busca reversa de frame do vídeo, foi possível localizar o vídeo original (aqui). Há sinais que indicam que se trata do mesmo vídeo usado no post desinformativo, como a luva usada pelo jogador na mão direita, o gesto que ele faz enquanto fala, e a marca d'água da TNT Sports no canto superior direito do vídeo. Na ocasião, o jogador do Real Madrid comentava um jogo em que o time perdeu por 2x0 contra o Chelsea. Veja abaixo:

Jogador não comenta Bola de Ouro. Ao UOL Confere, a assessoria de Vini Júnior disse que ele não deu nenhuma entrevista sobre o tema nem vai comentar a premiação.