Garoto atacado por porca não teve dedos arrancados nem receberá dinheiro

O que diz o post

Uma mensagem repassada no WhatsApp mostra a foto de uma criança deitada em um leito hospitalar com ferimentos na mão esquerda, no braço direito, em ambas as coxas, no queixo e nas partes íntimas.

Por áudio, uma mulher explica como funcionaria a suposta ajuda aos familiares do garoto. "Cada pessoa do grupo se compartilhar essa foto dessa criança vai estar nos ajudando para os pais dessa criança estar fazendo a cirurgia dele em Belo Horizonte. Porque a porca comeu os órgãos genitais dele e dois dedos da mão dele. (...) Cada vez que um amigo passar para outro amigo, essa criança ganha R$ 2 e pode vir estar a reconstruir esse órgão que ele perdeu e esses dois dedos".

Por que é falso

Criança foi atacada por porca no Ceará, não em Minas Gerais. Por meio de uma busca reversa por imagem no Google, verifica-se que o caso aconteceu na zona rural da cidade cearense de Iguatu (CE) em 12 de outubro, e não em Belo Horizonte (MG) como dizem os posts enganosos. De acordo com o jornal local A Praça, o menino, de 2 anos, estava com o irmão, de 6, no quintal de casa. Ambos foram com o tio até a pocilga, onde o homem faria uma limpeza. Alguns filhotes se assustaram; uma porca atacou as crianças, derrubou o mais novo e começou a mordê-lo (aqui).

Menino sofreu lesões graves, mas não teve dedos e genitais arrancados. O garoto foi levado para o Hospital Regional de Iguatu com ferimentos graves na mão esquerda, nos braços, nas pernas, no queixo e na região genital, em que parte da pele foi arrancada. Após uma cirurgia na área genital, a criança foi transferida para o Hospital Santo Antônio, na cidade de Barbalha. No dia 17, ele foi submetido a outro procedimento cirúrgico, desta vez para reconstruir parte da mão esquerda (aqui).