Fotos de ciclones não são do Rio; imagens são de Honduras, EUA e Vietnã

A montagem traz sempre três fotos em composições diferentes que exibem registros de fenômenos naturais à beira-mar.

Por que é falso

Praias fluminenses não foram atingidas por ciclone bomba nos últimos dias. Em pesquisa por ""ciclone bomba" e "Rio de Janeiro"", usando o Google, a reportagem não encontrou notícias recentes ao fenômeno no Rio de Janeiro (aqui). No fim de outubro, fortes chuvas afetaram o estado, provocando a morte de pessoas (aqui).

Ventos fortes, chuva e formação de frente fria são as consequências do ciclone bomba. Tipo de ciclone extratropical, o ciclone bomba caracteriza-se por rápida queda na pressão atmosférica, que gera ventos intensos e, por vezes, chuvas torrenciais e ressacas, ocorrendo sob atuação de baixa pressão (aqui). Em novembro deste ano, houve risco de um ciclone bomba atingir a região Sul, no entanto, a chegada de massa de ar de alta pressão na região impediu a sua formação, como foi noticiado pela imprensa (aqui e aqui).

Imagens mostram Furacão Irma em 2017. Usando busca reversa, as três fotos usadas em um dos posts mostram o estrago provocado pelo Furacão Irma, que ocorreu em setembro de 2017, devastando as ilhas de Barbuda e Saint-Martin, nas Pequenas Antilhas, além de Porto Rico, República Dominicana e o Haiti, levando a mortes (aqui e aqui). A primeira foto é na Flórida (aqui e aqui), que também foi atingida, e feita pelo fotógrafo Warren Faidley, disponível no banco de imagens Getty Image (aqui). A segunda é do fotógrafo Lionel Chamoiseau, para AFP (Agence France-Presse) e disponível no mesmo banco de imagens, na ilha caribenha francesa de St. Martin (aqui). A terceira e maior foto é do fotógrafo Alvin Baez (aqui), feita no dia 6 de setembro de 2017, quando o furacão passou por Porto Rico.