Fotos de Lula são de dias diferentes e não provam que ele tem um sósia

A publicação ainda traz um homem explicando a teoria de que Lula teria morrido e sido substituído por um sósia. "Esse consórcio que colocou Lula no poder está afinado como uma orquestra. Me explique, por favor, como ele pode estar no dia 19/11 no Museu de Arte Moderna às 11h04 e instantaneamente estar no Armazém Utopia às 11h10, trocado de terno", diz, citando que a distância entre os dois pontos é de 1,2 km e que um carro levaria "de 15 a 20 minutos" para fazer esse trajeto "no trânsito caótico de Brasília" naquele dia.

Por que é falso

Fotos de Lula são de eventos realizados em dias diferentes. Em uma busca reversa (aqui e aqui), nota-se que as imagens usadas nos posts desinformativos foram registradas em dias diferentes, e não em 19 de novembro. A foto da esquerda mostra o petista durante o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza (aqui, aqui, aqui e abaixo), realizado em 18 de novembro no MAM (Museu de Arte Moderna). A imagem da direita foi tirada um dia antes, quando Lula se reuniu com Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia, no Forte de Copacabana (aqui, aqui, aqui e abaixo).

17.nov.2024 - Lula durante encontro com o primeiro-ministro da Malásia Imagem: Reprodução/Flickr/Lula Oficial

Agenda de Lula na manhã de 19/11 teve eventos apenas no MAM. De acordo com a agenda oficial do presidente (aqui), nesse dia Lula participou da 3ª Sessão da Reunião de Líderes do G20, que durou das 10h até 12h30, no MAM. Portanto, ele não teve qualquer outro compromisso marcado por volta de 11h10 no Armazém Utopia, como alegam os posts desinformativos.