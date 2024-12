Vídeo de blindado em favela no Rio é cena de filme, não de ação policial

"Aperitivo de sexta-feira aqui no Rio. Quase expandiu o blindado", diz o texto que acompanha a publicação. Em algumas postagens o vídeo ainda traz escrito: "jente parece cena de filme mais não e vila cruzeiro dês de 4horas".

Por que é falso

Imagens são de ações ficcionais, e não de operação real. Diversos comentários na publicação enganosa alertam que as imagens seriam de uma gravação da série "Arcanjo Renegado", da Globoplay. Em contato com o UOL Confere, a assessoria da Globo explicou que a referida cena não fazia parte de sua produção, mas possivelmente seria do filme "Na Linha de Fogo", já que ambos são rodados na mesma região —o Complexo da Maré, no Rio.

Cena registrada faz parte de filme nacional. O UOL Confere procurou a assessoria de imprensa da Disney, que confirmou tratar-se de um filme. "[A cena] Faz parte do set de filmagens do filme nacional 'Na Linha de Fogo', que está em gravações desde outubro em Nova Holanda, no complexo da Maré, Rio de Janeiro".

Filme tem estreia prevista para 2026. "Na Linha de Fogo" é o primeiro dos quatro filmes da parceria entre Globo e Disney, firmada em 2023 (aqui). O longa, que deve chegar aos cinemas em 2026, retrata a disputa territorial entre traficantes e policiais e o impacto deste conflito sobre a população local. Com direção de Afonso Poyart, a produção conta com nomes como Nathalia Dill, Juliano Cazarré, William Nascimento e Dilsinho Oliveira no elenco.

