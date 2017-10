Do UOL, no Rio

Divulgação/PMERJ Tenente-coronel Luiz Gustavo Teixeira foi baleado e morreu nesta quinta-feira (26)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro decidiu realizar uma ação ostensiva para identificar, localizar e prender os envolvidos no assassinato do comandante do 3º BPM (Méier), tenente-coronel Luiz Gustavo de Lima Teixeira, 48. Na tarde desta quinta-feira (26), após a morte do oficial, foram mobilizados cinco batalhões e 300 policiais militares em operações na região do Méier e favelas do Complexo do Lins, na zona norte da capital fluminense.

A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, via importante de conexão entre as zonas norte e oeste da cidade, foi fechada devido ao risco de tiroteios. Por conta da resposta da PM ao assassinato, pais de alunos decidiram buscar seus filhos mais cedo em escolas e creches municipais situadas na região, segundo informou a Secretaria de Educação.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, afirmou que o assassinato é um "atentado à democracia". "O policial representa o Estado e está ali por vocação em defesa da sociedade. Não vamos descansar até colocar as mãos nesses criminosos."

Teixeira morreu na tarde de hoje após ter sido vítima de um ataque a tiros, na rua Hermengarda, no Méier, na zona norte carioca. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o crime, que, segundo informações preliminares, pode ter ocorrido durante uma tentativa de arrastão na via. A hipótese de homicídio planejado também é considerada.

O oficial é o 111º policial morto no Estado somente neste ano. "Não podemos aceitar a morte de policiais como algo normal", afirmou o comandante-geral da corporação, coronel Wolney Dias.

O veículo no qual Teixeira estava, descaracterizado e conduzido por um outro PM, foi atingido por ao menos 17 tiros. O motorista também foi baleado e sobreviveu.

Reprodução Carro do comandante do 3º BPM foi atingido por ao menos 17 tiros

Um vídeo gravado após o crime mostra policiais socorrendo o comandante. As imagens mostram colegas puxando o corpo do oficial e o colocando dentro de um carro da PM. Em seguida, Teixeira chegou a ser levado para o centro cirúrgico do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

O comandante estava na corporação há 26 anos e era pai de dois filhos. Ele esteve à frente do batalhão por um ano e seis meses.

Entre 2011 e 2014, o oficial trabalhou na Secretaria de Estado de Segurança Pública. A pasta informou que ele foi "fundamental na construção, criação de normas e gestão do CICC", em referência ao Centro Integrado de Comando e Controle, situado na região central da capital fluminense.

A secretaria disse ainda que não medirá esforços para prender os envolvidos. "Todos esforços estão sendo feitos para que os responsáveis por essa afronta ao Estado e à sociedade não fiquem impunes e sejam punidos."

O governador do RJ, Luiz Fernando Pezão (PMDB), em nota, disse considerar "inaceitável" e "lamentar profundamente a morte trágica" do comandante do 3º BPM. "Solidarizo-me com a família e todos os policiais militares do Estado, especialmente aqueles sob o seu comando. Não vamos descansar enquanto os responsáveis por esse crime hediondo não estiverem nas mãos da Justiça."

O enterro do tenente-coronel foi marcado para esta sexta-feira (27), às 16h30, na capela 2 do cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste.