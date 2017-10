Operação policial cerca quatro morros no centro do Rio

As forças policiais do Estado do Rio de Janeiro deflagraram, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (27), uma operação nos morros do São Carlos, Zinco, Querosene e Mineira, no centro da capital fluminense.

Segundo a Globo News, mais de 2.000 homens das polícias civil e militar e das Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco na comunidade e situados em pontos estratégicos. Algumas ruas estão interditadas e o espaço aéreo está controlado, com restrições para aeronaves civis. Inicialmente, a ação não está influenciando o tráfego nos aeroportos.

Até o momento, a Seseg (Secretaria de Estado de Segurança) ainda não divulgou os objetivos da operação.