Amigos postam mensagens para jovem baleada pela PRF: 'Orem por Juliana'

Amigos e familiares de Juliana Rangel, atingida por um tiro na cabeça durante uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na véspera do Natal, postam nas redes mensagens de otimismo, torcendo pela recuperação da jovem.

O que aconteceu

Izabella Oliveira, que já se relacionou com Juliana, republicou na quarta-feira (25) uma postagem pública, onde demonstra acreditar que ela sairá do hospital em breve. "Você vai ficar bem, meu amor. Deus vai te tirar dessa e já, já, você vai estar aqui comigo", escreveu.

O relacionamento entre as duas se tornou público em maio de 2021. Juliana anunciou em seu perfil no Facebook estar em um "relacionamento sério" com Izabella. "O amor da minha vidinha", escreveu Juliana no comentário de uma foto publicada pela namorada há dois anos. "Norinha do meu coração", acrescentou a mãe de Juliana, Dayse Rangel.