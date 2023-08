Garimpeiro morre baleado em fiscalização no PA; Ibama diz ter sido atacado

Um garimpeiro morreu nesta sexta-feira (25) durante uma fiscalização realizada pelo Ibama em uma região conhecida como "Canta Galo", no Alto Tapajós, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

O que aconteceu:

O homem foi baleado por um agente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).