Homem condenado por estupros é inocentado após passar 12 anos preso em SP

SSP informou que apura possível "irregularidade na investigação" que resultou no indiciamento e condenação de Carlos Edmilson. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública estadual afirmou que tomou "as medidas cabíveis" e reiterou "prezar por apurações minuciosas".

Veja a íntegra da nota da SSP-SP:

A Polícia Civil está ciente da decisão judicial e analisa todos os fatos. Constatada qualquer irregularidade na investigação que resultou no indiciamento do homem mencionado pela reportagem, as medidas cabíveis serão tomadas, inclusive com abertura de procedimento apuratório junto à Corregedoria. A Instituição destaca que exerce suas atividades dentro da lei, de forma rigorosa, imparcial, e preza por apurações minuciosas.