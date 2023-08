Mulher é condenada a 17 anos de prisão após mandar matar a mãe 'por raiva'

Raquel Costa de Oliveira confessou que encomendou o crime. Ela reforçou durante o julgamento o que já havia dito à polícia: pagou um homem, que seria traficante, para matar a mãe que a criou desde os dez meses.

Segundo a denúncia formulada pelo Ministério Público estadual, ela "confessou em sede policial ter encomendado a morte da vítima, Maria Izabete da Silva Ferreira, por sentir raiva da mesma, pela forma como a vítima lhe criou".

A autora do crime disse que conheceu o homem, apelidado de "Cavalo", na igreja que frequentava e que pagou R$ 2,5 mil para o assassinato. O valor foi comprovado, segundo o TJ-AM, em extrato bancário apresentado no processo. O saque foi efetuado no mesmo dia do crime e também ficou comprovado que o dinheiro havia sido desviado da conta da própria vítima.

Raquel afirmou que o acordo com o executor era para que a mãe fosse morta a tiros, e não a facadas.

O juiz manteve a prisão preventiva da mulher e determinou o imediato cumprimento provisório da pena. Cabe recurso.