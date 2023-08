Consulta termina em briga em UBS e médico dá soco em avó de paciente

A consulta de uma adolescente de 14 anos terminou com os avôs dela e o médico trocando agressões na recepção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) de São Luís de Montes Belos (GO). A avó foi ferida com um corte no lábio superior após um soco. O médico teve a camisa rasgada. Confira abaixo a versão da avó e do médico, segundo a polícia.

A versão da avó

Médico insistiu em perguntar se a neta tinha namorado e se já havia menstruado. De acordo com a Polícia Militar, a postura do médico incomodou a avó. Em um dado momento, ela protestou dizendo que era a terceira vez que a pergunta era feita.