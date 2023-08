Vídeo: Carro não para, cai em rio, e mulher morre no Rio Grande do Sul

O carro passou direto pela balsa e caiu no rio, mostram as imagens de um circuito de segurança. O homem — cuja identidade foi preservada — se salvou, mas a mulher não conseguiu sair do carro a tempo.

O motorista alegou à Polícia Civil problemas mecânicos no veículo. O automóvel será vistoriado pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias). O corpo de Fabiane foi encaminhado para necrópsia.