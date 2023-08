Cedae retoma tratamento de água após aparecimento de espuma

A companhia disse que o tratamento da água recomeçou apenas depois de técnicos confirmarem que não havia mais risco de alteração do material tratado.

Informamos que a água com surfactante não foi, em momento algum, distribuída para a população. Assim que foi constatada a presença do composto na água, a captação foi interrompida, e a água que já estava no interior da estação foi descartada.

Cedae, em nota

A companhia informou ainda a Polícia Civil e o Instituto Estadual do Ambiente investigam de onde veio a espuma.

Após o reestabelecimento da operação, a distribuição de água deve voltar à normalidade em 72 horas. A Águas do Rio afirmou, em nota, que orientou os clientes a fazer uso consciente da água, priorizando atividades essenciais.

Com vazão de 43 mil litros por segundo, o Sistema Guandu é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro e atende mais de 9 milhões de pessoas. Isso inclui os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis e Itaguaí.