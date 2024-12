Mãe de Isabella Nardoni critica 'saidinhas' do pai; relembre o caso

Ana Carolina Oliveira concedeu uma entrevista ao jornalista Valmir Salaro, colunista do UOL, sobre a morte da filha, Isabella Nardoni, em 2008. Durante a conversa, ela criticou saídas temporárias do casal condenado pela morte da criança e defendeu mudanças legislativas.

O que aconteceu

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, concedeu uma entrevista ao UOL na qual relembrou o crime que tirou a vida de sua filha em 2008. Ana Carolina, que hoje é vereadora em São Paulo, destacou que, apesar de já ter se habituado ao benefício das "saidinhas" concedidas ao pai e à madrasta da menina, jamais concordará com essa prática. Segundo ela, "a vítima não é só quem se foi, mas também quem ficou".

Na conversa, mediada pelo jornalista Valmir Salaro, Ana Carolina expressou sua dor ao saber que Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha, poderá passar as festas de fim de ano no Guarujá, beneficiado pelo regime aberto. No dia 5 de dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha, a passar o fim do ano com a família no Guarujá, litoral de São Paulo.