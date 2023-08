Médico agride zelador e síndico em bairro de classe alta em SP, mostra TV

Apesar das imagens, Bruno registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte, alegando que havia sido agredido pelo zelador. "Ele disse que o zelador tentou matá-lo com um facão. Quem vê esse relato e vê as imagens... É uma coisa completamente absurda", diz o síndico do prédio, Flávio Oliva.

Bruno D'Ângelo tentou explicar ao síndico a versão apresentada à polícia, mas, após ser confrontado, também o agrediu. "Ele começou a pegar o boné dele e me chicoteava com ele", relatou Flávio, que reagiu com um tapa no rosto do médico. Depois o síndico foi agredido pelas costas e também na boca, mostrou a reportagem. "Arrebentou o meu lábio."

O condomínio contratou seguranças para o prédio e registrou queixa na delegacia. "Ninguém mais queria trabalhar aqui, estavam com medo", relatou o síndico.

Agressões contra mulheres

O médico também bateu em uma ex-namorada, no mesmo dia em que agrediu o síndico. Ela contou que D'Ângelo a perseguia desde abril.

As câmeras da empresa da vítima mostram o médico chegando com a mesma camiseta que vestia no condomínio. "Ele falou: 'Você não quer namorar comigo, está com outro. Desbloqueia o celular'. Eu falei que não daria meu celular. Aí ele me jogou no chão, começou a me chutar, bateu na minha cara", descreveu a mulher.