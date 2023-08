'Cantei Stayin Alive para salvar idosa em parada cardíaca durante 19 min'

Na manhã de sábado do dia 19 de agosto, dia da reanimação cardiopulmonar, alunos de enfermagem e medicina, integrantes da Liga Acadêmica de Trauma, Emergência e Simulação (Lates/UFRJ), organizaram um evento aberto ao público, um curso para quem tivesse interesse em aprender um pouco mais de primeiros socorros.

Devido aos fortes ventos, o grupo precisou mudar de local e ir para uma área coberta, já que algumas tendas desmontaram e outras chegaram a quebrar. Cerca de 10 minutos depois, a idosa caiu bem ao lado deles.

Inicialmente, Glória foi atendida por um bombeiro civil, até a chegada dos nove alunos, que foram surpreendidos ao colocar em prática as manobras dos primeiros socorros.

Na hora que a adrenalina bate, é bizarro, tudo que você vê e escuta fica muito seletivo. Eu não vi nem ouvi muita coisa além do que estava sendo feito com ela. Na hora que fui revezar a RCP (massagem cardíaca) então, eu só ouvia duas coisas: fiquei cantando na minha cabeça "Stayin' Alive" do Bee Gees, para conseguir acertar o ritmo das compressões e ouvi o menino que estava com o cronômetro ligado e avisava quando tínhamos que fazer o revezamento a cada 2 minutos, disse a aluna do 7º período de enfermagem Mariana Von Held, 22, presidente da Lates/UFRJ.

Essa foi a primeira vez que a estudante participou no salvamento de uma pessoa com parada cardiorrespiratória e compartilhou a história no TikTok.

Mesmo sem a vivência na prática, os estudos sobre o tema deixaram ela e outros colegas seguros do que fazer naqueles 19 minutos em que Glória ficou caída, até voltar a respirar e ser levada por uma ambulância.