Tortura, facções e lotação: prisões de SC são 'bomba prestes a explodir'

Após o encontro, o ofício do MNPCT com denúncias foi enviado aos governos estadual e federal. As queixas incluem a estrutura: a mesma secretaria é responsável por presídios e pelas unidades socioeducativas, que abrigam adolescentes.

Ao UOL, a secretaria afirmou que as "supostas violações aos direitos dos internos foram minuciosamente verificadas" e que as unidades recebem "frequentemente" inspeções e visitas de órgãos de controle externo, com os quais mantém contato para "atendimento das demandas". A pasta diz ainda que promove ajustes, "quando necessários".

Essa situação é completamente violadora dos direitos e evidencia um dos principais problemas da SAP atender o sistema prisional e socioeducativo. Não é exagero dizer que é uma bomba prestes a explodir.

Barbara Suelen Coloniese, perita do MNPCT

A SAP realizou este ano reuniões com a equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção Contra a Tortura, ressaltando os inúmeros esforços que estão sendo realizados no aprimoramento do sistema prisional e socioeducativo catarinense junto aos órgãos de controle e fiscalização, responsáveis em manter o respeito e direitos do ser humano.

Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de SC

O MNPCT também realizou inspeções em unidades socioeducativas e teve acesso a relatos de tortura contra adolescentes. Em abril, jovens que cumpriam medida no Case de Joinville afirmaram que eram vítimas da prática conhecida como "pacote". "Eles relataram que se deitavam no chão, algemados pelas mãos e pernas, e apanhavam dos agentes, sem possibilidade de defesa. Todos os adolescentes disseram terem passado pela prática", diz a perita.

Outra denúncia se refere a presos adultos transferidos para trabalhar em reformas do sistema socioeducativo. Uma funcionária que trabalha no governo estadual e não quis se identificar disse que "no discurso, eles dizem que são presos selecionados". A funcionária afirma que, na prática, como a maior parte dos presídios do estado têm presos vinculados ao PGC (Primeiro Grupo Catarinense) ou ao PCC (Primeiro Comando da Capital), há risco de aliciamento.