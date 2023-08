Suspeito de torturar e matar mulher é preso no Ceará; menor é apreendido

Um homem foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de envolvimento no caso de uma mulher torturada e morta em casa no Ceará.

O que aconteceu:

O homem de 39 anos foi preso com pertences da vítima em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Já o menor foi apreendido no bairro Tancredo Neves, segundo a polícia.