Estudante é roubado por torcedores do Flamengo e não consegue fazer Enem

Um estudante afirma que não conseguiu fazer a prova do primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), neste domingo (3), após ter sua mochila com o documento de identidade roubados por torcedores do Flamengo, perto do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele registrou boletim de ocorrência.

O que aconteceu

Thierry Muniz Soares, 17, faria a prova no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, próximo ao Maracanã. No trajeto, acompanhado por dois amigos, o jovem foi abordado por flamenguistas que estavam nas imediações do estádio e que se incomodaram com a mochila da vítima, com o símbolo do Fluminense.

Estudante afirma que teve a mochila roubada por torcer para o rival do Flamengo. "Puxaram minha bolsa para trás e falaram: 'Fluminense aqui não'", explicou o jovem, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.