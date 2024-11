Homem sobe no capô de carro da namorada após briga e é arremessado; vídeo

Um homem de 22 anos, que subiu no capô do carro de sua ex-namorada em movimento, foi arremessado em uma via marginal, na Rodovia Anhanguera, em Campinas, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (4).

O que aconteceu

Homem subiu no capô do carro da ex-companheira, de 29 anos, após uma discussão no local de trabalho da mulher. Na ocasião, a dona do veículo pegou seu automóvel para ir embora, mas o jovem subiu no capô quando o carro já estava em movimento e ela seguiu pilotando com o ex agarrado ao automóvel. As informações constam no registro da Polícia Civil de Campinas sobre o caso.

Na altura do km 100 da Rodovia Anhanguera a mulher perdeu o controle do carro e o homem foi arremessado. Conforme a polícia, a motorista alega que perdeu o controle do veículo devido ao fato de estar com a visão obstruída pelo homem montado no capô. A cena foi registrada por outros motoristas que passavam pelo rodovia.