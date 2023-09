Empresário é preso após dar tiros em festa de noivado com adolescente no RJ

A operação em que Rogério foi preso tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão.

A investigação foi iniciada após a repercussão do vídeo em que ele aparece com a noiva, uma adolescente, sob efeito do álcool e disparando diversas vezes em local com residências próximas, de acordo com a Polícia Civil.

Ele atira quatro vezes para o alto, chama uma pessoa, que seria a noiva, e diz: "Você vai mirar para cima e para lá". Na sequência, outro disparo é feito, seguido de gritos das pessoas, aparentemente jovens, que estão na festa.

A polícia apreendeu um revólver, uma espingarda com luneta, 108 munições, 25 estojos deflagrados e um carregador vazio de rifle, além de uma pistola e seis carabinas de ar comprimido na casa do empresário. Já no endereço comercial de Riguetti foram encontrados um revólver, três rifles, 129 munições, 100 estojos deflagrados, um carregador vazio, lunetas e armas de ar comprimido. Não foi apresentada documentação de um dos revólveres, informou a corporação.

Sem resposta. O UOL questionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se o relacionamento do homem com a adolescente é investigado, mas não teve retorno da corporação.

Não se sabe a idade da noiva adolescente do empresário. A Polícia Civil informou apenas que ela é menor de 18 anos. Cabe ressaltar que o casamento no Brasil é permitido a partir dos 16 anos desde que haja permissão dos pais, o que não sabemos se ocorreu ou não neste caso.