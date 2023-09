'Vi meus amigos queimados', conta porteiro sobre explosão em metalúrgica

Quebrou os vidros da portaria, passou tudo perto de mim e eu não cortei nada. Na hora vi os meus amigos queimados. Os vidros passaram perto de mim.

Pedro Siqueira Barbosa Filho

Um vizinho da empresa disse ter pensado que era uma explosão de "gás de rua" e que a sensação foi de que uma bomba explodiu. Fernando Maciel estava no terraço de casa no momento do acidente.

"Até em casa estremeceu. O susto foi muito grande. É um estrondo, como se tivesse caído uma bomba", disse, em relato à TV Tem.

A metalúrgica ficou destruída em decorrência da explosão Imagem: Reprodução: RecordTV/Corpo de Bombeiros

A explosão

A explosão deixou quatro mortos e mais de trinta feridos, de acordo com prefeitura da cidade em publicação nas redes sociais. Mais cedo, o governo do Estado divulgou uma nota em que afirmava que o acidente tinha dois mortos e 12 vítimas socorridas a hospitais da região.