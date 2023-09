'Tenho medo de andar sozinha na rua', diz mulher que acusa médico de ameaça

Com o fim da locação do apartamento para Bruno D'Angelo Cozzolino em abril deste ano, a advogada contou ao UOL que reteve o depósito caução dele e fez exigências de reparos após receber o laudo da vistoria. "O imóvel [que fica no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo] foi entregue em perfeitas condições de uso, mas havia pendências quando o contrato foi encerrado. Faltava pintura, higienização de colchão, do sofá e faxina."

"Mas ele queria que o depósito caução fosse devolvido antes do reparo desses itens", conta. A advogada, que pediu para não ser identificada, disse que esse posicionamento foi dado pelo próprio médico ao ligar diretamente para o celular dela.

"Ele disse que queria a devolução do dinheiro naquele dia. Eu expliquei a situação. Aí, ele disse apenas: 'A gente se esbarra por aí' e desligou a ligação. Logo em seguida, disse sido contatada pela corretora que administrava a locação do imóvel.

"A corretora disse que ele estava bem alterado, me chamando de 'puta' e dizendo que iria mandar gente atrás de mim." No processo, D'Angelo é acusado de ter voltado a exigir a devolução imediata do dinheiro, ter ordenado que a corretora repassasse o endereço da advogada e dito que iria "cruzar com ela um dia."

Depois disso, a advogada registrou ocorrência por ameaça junto à Polícia Civil. Ela disse que faz intermediação de locação de outros imóveis e que sempre teve boa relação com os inquilinos.

O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal no dia 21 deste mês. "Ele foi intimado, mas não foi encontrado. Agora, vai ser novamente procurado para uma audiência de conciliação", explicou o advogado Eduardo do Vale Costa, do escritório Lopes Domingues Advogados, que representa a vítima.