'Ele não gosta de pretas e gordas', diz mulher sobre médico agressor em SP

Nayane Jane Rodrigues de Queiroz e Joyce Nato Alves fizeram um boletim de ocorrência contra D'Angelo em outubro por injúria, calúnia e ameaça. Elas decidiram ir à polícia após uma série de ofensas contra ambas e uma tentativa de agressão contra Nayane, enquanto trabalhavam na recepção de um prédio onde o médico atendia em uma sala alugada para consultório, conforme relatam.

As ofensas e a tentativa de agressão ocorreram após as recepcionistas terem se negado a acionar a polícia, a pedido do médico. Ele teria sido ameaçado por um rapaz em uma rua próxima ao edifício.

Um dia ele chegou muito nervoso no prédio. Perguntei: 'O que foi doutor?'. Ele me mandou chamar a polícia. Perguntei por qual motivo, e ele disse que uma pessoa na frente do prédio tentou agredi-lo. Era na calçada ao lado. Mas como ele não estava nas dependências do prédio, eu achei que não fazia sentido.

Joyce Nato Alves, funcionária ofendida pelo médico

"Ele dizia que tínhamos a obrigação de chamar a polícia. Quando negamos, começou a gritaria", relatam no BO. "Ele quebrou a câmera de identificação e começou a gritar 'suas gordas, hipopótamos'".

Irritado, o médico começou a caminhar em direção a Nayane para agredi-la. "Ele mandou a gente 'tomar no cu', 'se foder'. Aí ele começou a bater no balcão... 'Putinha gorda, vadia, vagabunda'. A Nayane saiu do balcão para pedir ajuda, e ele foi atrás dela. Aí o faxineiro disse: 'não precisa disso'. [Ele ameaçou] 'Você quer apanhar também?'"

"Nunca ouvimos relatos de ameaças de ninguém", disse Joyce, sobre a suposta ameaça ao médico na rua. Segundo as funcionárias, garotos costumam pedir comida ao redor do prédio.