Natal: Natália Bonavides tem 34,6% dos votos válidos e Paulinho, 34,4%, diz pesquisa AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel sobre a intenção de voto para a prefeitura de Natal (RN) divulgada neste sábado, 5, véspera do primeiro turno das eleições municipais, aponta para um empate técnico entre a deputada federal Natália Bonavides (PT) e o deputado federal Paulinho Freire (União Brasil).

Em votos válidos, excluindo-se do cálculo os votos brancos, nulos e indecisos, a petista tem 34,6% de preferência do eleitorado e Paulinho, 34,4%. Os índices indicam empate técnico dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais.

O ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD) figura com 27,1%. Na sequência, estão o ex-deputado federal Rafael Motta (Avante), com 2,7%, e Nando Poeta, com 1,1%. Hero (PRTB) não pontuou.

A AtlasIntel realizou 1.600 entrevistas virtuais com eleitores da capital potiguar entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RN-04858/2024.

Votos totais

Em votos totais, a petista tem 32,7% de preferência do eleitorado. A parlamentar cresceu 4,3 pontos porcentuais desde o levantamento anterior da AtlasIntel, divulgado em 24 de setembro. Paulinho Freire tem 32,5% dos votos totais, tendo crescido 4,6 pontos porcentuais desde a rodada anterior. Carlos Eduardo registra 25,6%, o que indica uma oscilação de dois pontos porcentuais para baixo, no limite da margem.

Motta, Poeta e Hero oscilaram negativamente dentro da margem. e Os indecisos são 2%; na rodada anterior, eram 8%. São 3,5% os que pretendem votar branco ou nulo, ante 2,2% da pesquisa Atlas de 24 de setembro.

Simulações de segundo turno

Em um segundo turno entre Paulinho Freire e Natália Bonavides, a petista tem 42% de preferência e o ex-vice-prefeito, 41%. Os índices indicam empate técnico. São 16% os votos brancos e nulos e 1% não soube responder.

Carlos Eduardo venceria tanto Paulinho Freire quanto Natália Bonavides. Contra o parlamentar do União Brasil, a vantagem é de 44% a 38%, com 15% de brancos e nulos e 4% de indecisos. Contra a deputada federal do PT, o ex-prefeito registra 42% a 35%, com 22% de nulos e brancos e 2% de indecisos.

A AtlasIntel também avaliou a percepção dos eleitores da capital potiguar sobre os candidatos à prefeitura. Carlos Eduardo possui uma imagem positiva para 42% dos eleitores de Natal; para 46%, a imagem do ex-prefeito é negativa. Natália Bonavides tem uma imagem favorável para 42%, ante 49% de imagem negativa. Já Paulinho Freire possui uma imagem positiva para 35% dos eleitores; para 48%, a imagem do ex-vice-prefeito é negativa.