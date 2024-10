Belém: Igor lidera com 44,1% dos votos válidos e Delegado Éder Mauro tem 22,3%, diz AtlasIntel

Pesquisa da AtlasIntel sobre a disputa pela prefeitura de Belém divulgada neste sábado, 5, mostra Igor Normando (MDB) liderando com 44,1%. Delegado Éder Mauro (PL) aparece na sequência, com 22,3%.

O levantamento traz Thiago Araújo (Republicanos) com12,6%, empatado com o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que tem 11,4%. Jefferson Lima (Podemos) marca 7,3%, e no pelotão de baixo constam Rafael Brício (UP), com 1,3%, Ítalo Abati (Novo), com 0,9%, Delegado Eguchi (PRTB), com 0,2%, e Well (PSTU), com 0,1%.

O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto. O instituto AtlasIntel entrevistou 1.608 pessoas via internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo PA-03293/2024.

Em um eventual segundo turno entre Igor e Edmilson Rodrigues, considerando os votos totais, o nome do MDB teria 62,5% contra o prefeito, que teria 14,5%. O representante também perderia do Delegado Éder Mauro de 27,2% contra 41,8%. Já entre Mauro e Igor, cenário que se desenha de acordo com os dados desta pesquisa, o candidato do MDB venceria por 56,6% a 28,4%.

Igor tem imagem positiva para 52% das pessoas e negativa para 30%. Mauro tem 28% de imagem positiva e 63% de negativa, e o prefeito é o líder em rejeição, com 81% de impressão negativa sobre 14% de positiva. Thiago Araújo é bem visto por 34%, e mal visto por 25%.

O instituto também perguntou aos respondentes sobre quais são os principais problemas de Belém hoje em dia. Saúde aparece à frente, com 63,1%, seguida por limpeza urbana (39,2%), criminalidade (33,7%), transporte público (31,1%) e educação (30,9%).