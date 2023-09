Vereador é agredido durante sessão na Câmara de Maranguape (CE); veja

A discussão teria relação com um acionamento feito pelo vereador ao MPCE (Ministério Público do Ceará), apontando irregularidades nos pagamentos de funcionários da prefeitura.

Girão explicou que entrou com uma ação no órgão após servidores temporários do município terem suas remunerações convertidas em bolsas por meio de contrato com um instituto terceirizado.

O MPCE reconheceu a irregularidade e recomendou a suspensão de contrato firmado com a terceirizada. Os contratos em forma de bolsa foram classificados como algo "fora das regras constitucionais para contratação". A recomendação de suspensão teria afetado 900 funcionários.

O Ministério Público do Ceará também recomendou que a prefeitura promovesse estudo para analisar a necessidade de mais cargos e fizesse concurso público para preenchimento de vagas com cargos efetivos.

Após a agressão, o vereador publicou um vídeo afirmando que "a violência nunca é o caminho". Ele também afirmou que o governo municipal "incitou a agressão" contra ele. O UOL buscou a Prefeitura de Maranguape para saber se o órgão vai se pronunciar sobre o caso e aguarda retorno sobre o assunto.