Duas pessoas morrem em colisão entre caminhão e ônibus em Formosa (GO)

A colisão entre os veículos resultou na morte de duas mulheres e deixou 23 feridos, que foram levados para hospitais da região.

Após o impacto, a carreta pegou fogo e o condutor foi atendido e transportado pelo Samu, enquanto o motorista do ônibus não teve ferimentos. O fogo teve de ser contido pelos bombeiros, contou o tenente Bráulio.

Entre os feridos, a vítima mais grave é um homem de 38 anos que estava no ônibus e apresentava suspeita de fratura na região do braço, disse o Corpo de Bombeiros de Goiás.

Além do Corpo de Bombeiros de Goiás, o resgate contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal.