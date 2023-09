Idosa condenada por matar amante do marido é presa suspeita de matar genro

A vítima foi vista com vida pela última vez em agosto de 2015. Na ocasião, a mãe dele recebeu uma mensagem enviada do celular do filho dizendo que ele estava indo a Cáceres para atender um cliente. Desde então, o advogado não foi mais visto.

Segundo os investigadores, Marcos Alves estaria "extorquindo" Helena após descobrir algo dela e, por esse motivo, ela teria matado o genro. Há oito anos, o advogado está desaparecido. Agora, com a prisão da suspeita, os familiares têm esperança de poder localizar o corpo de Marcos.

Outros crimes

Em 2017, Helena Rodrigues Veras foi condenada a 14 anos de prisão pelo assassinato da amante de seu marido, identificada como Daiana da Silva Correa, em 2008. Na ocasião, a Justiça de Mato Grosso determinou que a ré recorresse da decisão em liberdade.

De acordo com a denúncia, Helena contratou uma pessoa para matar Daiana, após descobrir que ela teria um caso com seu marido. Ela informou o endereço residencial da vítima, e o homem contratado para executar o crime matou Corrêa com cinco disparos de arma de fogo.

Helena também é investigada por outros homicídios. De acordo com a Justiça do Mato Grosso, ela teria envolvimento na morte de dois sobrinhos, em 2006, que morreram vítimas de envenenamento. Entre outros crimes, ela também é suspeita de participação na ocultação de cadáver de uma outra mulher, cujo corpo até hoje não foi localizado.