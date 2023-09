Ex-modelo encontrada nua em apartamento de SP morreu de overdose, diz laudo

Em depoimento, a amiga relatou ter chegado ao apartamento por volta das 6h quando escutou barulhos. Ela chamou por Dalliene, sem resposta.

As duas dividiam uma chave do apartamento e não costumavam trancar a casa, afirmou a amiga. A polícia foi acionada e encontrou o corpo de Dalliene. A chave estava do lado de dentro da porta e não havia sinais de luta no apartamento.

Vizinhos contaram à polícia que também ouviram um barulho durante à noite, e imaginaram que alguém estaria tendo relações sexuais. Alguns moradores do prédio chegaram a prestar queixa na portaria pelo incômodo e gravaram áudios. Nos registros, os policiais conseguiram ouvir gritos abafados de socorro.

As duas garotas vieram de Uberaba (MG) e alugavam o apartamento desde outubro do ano passado.