Musk diz que explosão de Tesla foi causada por fogos de artifício ou bomba

Cybertruck da Tesla explode em frente a Hotel de Trump em Las Vegas Imagem: Reprodução/Redes sociais

A ocorrência foi registrada às 8h40 (horário local; 13h40 de Brasília). Ainda não há informações sobre a identidade do condutor do Tesla Cybertruck ou das vítimas. Um passageiro que estava no veículo teve a morte confirmada.

FBI foi direcionado para acompanhar a investigação. O agente Jeremy Schwartz disse que uma equipe foi direcionada para apurar a ocorrência. "Estamos aqui para fazer tudo o que pudermos", garantiu. Especialistas em automóveis afirmam que os incêndios em veículos elétricos ocorrem de forma diferente dos incêndios em carros com motores de combustão interna, geralmente durando mais tempo e sendo mais difíceis de apagar.

*Com informações da Reuters