Corpo de trabalhador é encontrado em fosso de elevador em edifício no DF

Colegas de trabalho da vítima contaram aos bombeiros que encontraram seu corpo já caído no chão, no fosso do elevador, e decidiram retirá-lo de lá. Quando os agentes chegaram, a vítima estava no corredor do edifício, ao lado da porta do elevador.

Segundo testemunhas, a suspeita é de que o elevador tenha despencado com a vítima em seu interior.

O edifício, de ocupação mista, possui lojas no andar térreo e oito andares com apartamentos residenciais. Apesar de alguns apartamentos já contarem com moradores, havia obras em andamento nos andares mais altos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe de plantão compareceu ao local e averiguou preliminarmente que se tratava de uma obra em fase de acabamento.