Alvo de golpe da mala diz que recebeu ligação da PF: 'Achei que era trote'

Ao voltar para o Brasil, ele relembra que estava trabalhando quando o telefone tocou e era uma ligação da Polícia Federal. "Quando volto para o Brasil, deu um dia depois, eu estava trabalhando e meu telefone toca: era um símbolo da Polícia Federal no WhatsApp. Falei: 'É trote, a Polícia Federal não vai me ligar'. Quando o agente começou a falar, ele disse: 'Sou agente da Polícia Federal, estou seguindo uma investigação de tráfico de drogas. Você viajou para a África?'. Ele começou a fazer algumas perguntas que faziam muito sentido e pedi para ele enviar um e-mail, algo mais formal", lembrou.

Ele enviou um e-mail com várias perguntas, questionando quando foi minha viagem para a África e com foto da minha mala. Dentro desse e-mail, tinha o despacho da Polícia Federal mostrando a investigação de tráfico de drogas de 21 kg de cocaína. O que me deixou aliviado, foi que o despacho dizia que as evidências eram fracas. Minha mala foi encontrada em Brasília e eu estava na África, nem passei por Brasília. Respondi a todas as perguntas e disse que estava à disposição da Justiça.

Lucas Pereira Lopes, que teve mala trocada

Só depois ele soube dos traficantes presos no aeroporto e viu o vídeo de sua mala no dia em que a etiqueta foi trocada. "Recebi um contato da produção do Fantástico [TV Globo] falando sobre a investigação que durou dois meses, em que vários traficantes foram presos no aeroporto de Guarulhos. Mostraram minha mala sendo jogada na esteira e chega uma moça carregando uma mala com cocaína, e colocaram minha etiqueta com droga. No meu caso, os criminosos erraram meu destino. Se a mala fosse enviada à África, o desfecho seria outro [...] No meu caso, foi sorte", concluiu.