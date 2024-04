Defesa nega que Rivaldo arquivava crimes: 'Conhecido como Sherlock Holmes'

Ele comentou comigo, pessoalmente, que ele [Rivaldo] era amigo de Marielle. Marcelo Ferreira, advogado de Rivaldo

É necessário a gente entender o contexto desse relacionamento do Rivaldo com a Marielle. O Rivaldo enquanto delegado e chefe da divisão de homicídios, ele teve uma atuação muito próxima com o então deputado estadual, o vereador Marcelo Freixo, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos do RJ. Havia ali uma espécie de colaboração da própria comissão com a divisão de homicídios. Felipe Dalleprane, advogado de Rivaldo

Com o Freixo assumindo outros cargos dentro da administração pública, quem assume essa responsabilidade é a própria Marielle. [...] Ele disse que tinha um contato direto com a Marielle e houve situações de colaboração da Marielle com a própria polícia para investigação de casos dentro do Rio de Janeiro. Essa é a relação que existia entre Rivaldo antecedente ao assassinato. Isso não é palavra nossa, foi o Rivaldo que mencionou: 'Eu era amigo da Marielle'. Felipe Dalleprane, advogado de Rivaldo

Entretanto, em março, a ex-assessora da vereadora e sobrevivente do atentado político, Fernanda Chaves, negou em entrevista ao UOL News que Marielle e Rivaldo tivessem algum laço de amizade.

Eu já vi um vídeo dele [Rivaldo] daquele momento em que ele fala que era amigo da Marielle. Ele nunca foi amigo da Marielle. Ele era uma pessoa da interlocução. Marielle trabalhou com essa temática antes de ser vereadora. Quando ela coordenou a comissão de direitos humanos na Alerj, essa temática da segurança era muito presente e ela tinha ele como interlocutor, como todo mundo que atua nessa área. Depois de vereadora, isso é menor, porque tinha as limitações da vereança. Fernanda Chaves, ex-assessora de Marielle Franco e sobrevivente de atentado

Defesa diz que vai pedir habeas corpus para Rivaldo: 'Prisão ilegal'

A defesa de Barbosa também disse na entrevista que vai pedir a revogação de sua prisão que considera ilegal e inconstitucional.