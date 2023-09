Motorista de carro que caiu em piscina não apresentava sinais de embriaguez

A jovem, de 22 anos, que morreu afogada, tinha ido à cidade passar o feriado de 7 de Setembro com outras duas mulheres numa casa alugada, no bairro de Pernambuco. Nenhuma das pessoas envolvidas na ocorrência tiveram os nomes divulgados.

Ao tentar estacionar o carro na garagem, a motorista perdeu o controle na subida e o veículo caiu na piscina. As duas ocupantes do banco da frente conseguiram sair do carro pelas janelas, mas a passageira do banco de trás não conseguiu escapar, segundo o boletim de ocorrência.

Foto mostra o carro após cair na piscina no Guarujá Imagem: Reprodução/Redes sociais

A vítima ficou submersa dentro do veículo e estava em parada cardiorrespiratória quando o Corpo de Bombeiros e o SAMU chegaram na residência. Pessoas que estavam próximas da casa ajudaram no resgate.

A jovem foi retirada de dentro do automóvel e as equipes de socorro fizeram as manobras de reanimação no local do acidente.

A mulher não resistiu e morreu no local, informou a prefeitura do Guarujá ao UOL.