Jovem morre após carro cair dentro de piscina de casa no litoral de SP

A vítima ficou submersa dentro do veículo e estava em parada cardiorrespiratória quando o Corpo de Bombeiros e o SAMU chegaram na residência.

A jovem foi retirada de dentro do automóvel e as equipes de socorro fizeram as manobras de reanimação no local do acidente.

A mulher não resistiu e morreu no local, informou a prefeitura do Guarujá ao UOL. A identidade da jovem não foi divulgada.

Uma foto divulgada pelo Plantão Guarujá e cedida ao UOL mostra o carro preto com as rodas para cima após cair na piscina. Uma parte do automóvel ficou submersa na piscina.

Não se sabe a dinâmica do acidente, nem se havia outras pessoas dentro do automóvel.

A reportagem procurou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) para pedir informações do caso, mas foi informada que a "ocorrência estava em elaboração" até o início da noite de sexta-feira (8). A matéria será atualizada quando houver retorno da pasta.