Homens morrem após queda de elevador em Salvador enquanto faziam mudança

Os bombeiros levaram duas horas para conseguir remover as duas vítimas do elevador. Representantes da empresa responsável pela manutenção do elevador também estavam no local, assim como da firma onde os dois homens trabalhavam.

Outros funcionários que trabalhavam na mudança disseram à TV Bahia, afiliada da Globo, que o elevador apresentou movimentos bruscos momentos antes do acidente. Um morador do prédio afirmou que o equipamento sempre passava por manutenção.

A Atlas Schindler, responsável pela manutenção do elevador, disse que colabora com as autoridades. "Informa que está cooperando com as autoridades na investigação das causas do acidente, bem como trabalhando com o condomínio e todas as outras partes envolvidas. Reitera, mais uma vez, as profundas condolências à família das vítimas".