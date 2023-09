Suspeito de mandar matar duas mulheres e sequestrar criança é preso em SP

O suspeito de mandar matar duas mulheres e sequestrar uma criança de 8 anos, no dia 22 de junho, em Sabará (MG), foi preso nesta terça-feira (12), em São Paulo, em uma operação conjunta entre as PMs paulista e mineira.

O que aconteceu:

O homem, que não teve a identidade divulgada, estava escondido em uma casa — até o momento não foi informado qual é o parentesco entre o dono do imóvel e do suspeito, nem em qual cidade ele foi detido. As informações iniciais foram repassadas à imprensa pela porta-voz da PMMG, major Layla Brunnela.