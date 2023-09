Corpo de brasileiro morto com mata-leão em Portugal chega ao Brasil

O motociclista, um português residente na França, segundo a imprensa local, ficou no lugar da agressão e foi preso pela Guarda Nacional Republicana.

À época, o Itamaraty disse ao UOL que o Consulado Geral do Brasil em Faro vinha prestando assistência consular aos familiares do nacional brasileiro falecido, além de manter o contato com as autoridades policiais portuguesas.