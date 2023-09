Imagens mostram como era local onde vazamento de gás matou bilionário

O laudo toxicológico e da perícia do local ainda estão em andamento, de acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

No entanto, a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Santos afirma que a confirmação da causa da morte não acaba com as investigações. A perícia ainda deve esclarecer se o sistema de gás encanado estava instalado corretamente e como se deu o rompimento de uma tubulação do exaustor.

Quem era o empresário?

Binho nasceu em Olinda (PE), mas se mudou para o município de Juazeiro do Norte (CE) ainda na infância. Ele fazia parte da terceira geração de controladores do antigo BicBanco (Banco Industrial e Comercial), hoje CCB Brasil. A instituição bancária foi fundada no município de Juazeiro do Norte (CE) pelo pai do empresário, Humberto Bezerra, e o seu tio, o ex-governador cearense Adauto Bezerra (irmão gêmeo de Humberto).

O pai do empresário foi deputado federal e prefeito de Juazeiro do Norte na década de 1960. Foi eleito vice-governador do Ceará em 1970, além de ser presidente do BicBanco. Humberto Bezerra morreu em março de 2020, aos 93 anos, em decorrência de complicações após um procedimento cirúrgico.

O antigo BicBanco foi vendido ao Banco de Construção da China por R$ 1,62 bilhão em 2013. Binho também foi o presidente de banco mais jovem do país, aos 38 anos, informou o deputado federal Eunício Oliveira (MDB-CE). A instituição manteve a negociação de ações na bolsa paulista até 2015. Foi quando optou por se retirar do pregão, informou a Forbes.