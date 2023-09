Feriado de 20 de novembro: veja quais estados celebram a Consciência Negra

O dia 20 de novembro é feriado nos seguintes estados:

Alagoas;

Amazonas;

Amapá;

Mato Grosso;

Rio de Janeiro;

São Paulo

Além desses estados, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Tocantins têm ao menos uma cidade onde o Dia da Consciência Negra é feriado municipal.

Como surgiu o Dia da Consciência Negra?

Há mais de três décadas, o poeta gaúcho Oliveira Silveira propôs a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, argumentando que essa data era mais significativa para a comunidade negra no Brasil do que o 13 de maio.

Silveira, em um de seus poemas, descreveu o 13 de maio como uma "traição, liberdade sem asas e fome sem pão", fazendo referência à lei que libertou os escravizados, mas não lhes proporcionou meios para uma vida digna.