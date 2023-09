Incêndio atinge Prédio Centenário da UFRGS em Porto Alegre

Um incêndio atingiu o Prédio Centenário da Escola de Engenharia da UFRGS na madrugada de hoje.

O que aconteceu:

O fogo começou por volta das 00h10 na sala do setor de manutenção de terceirizados, que fica anexa ao prédio da Escola de Engenharia, no Centro Histórico de Porto Alegre. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.